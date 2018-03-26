Патрульные Львова поймали пьяного водителя маршрутки

Это уже второй такой случай в этом году.

Патрульные Львова поймали пьяного водителя маршрутки
Фото: facebook.com/lvivpolice

Патрульные полицейские Львова остановили водителя маршрутки, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.

"Вчера, в 19:00 патрульные получили вызов от водителя, который стал свидетелем как по улице Стрыйской едет маршрутка №116, создавая препятствия в движении другим участникам движения. Инспекторы обнаружили автомобиль марки БАЗ, который используют для перевозки пассажиров рейсом АС-5 Львов -Пустомиты. В салоне автомобиля не было пассажиров. У 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Водитель согласился пройти проверку на устройстве Драгер в присутствии свидетелей.

"Его результат впечатлил - 2,49 промилле. На мужчину составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Инспекторы также дождались чтобы представитель предприятия-перевозчика приехал за автобусом", - сообщили патрульные.

Фото: facebook.com/lvivpolice

В полиции также отметили, что это уже второй случай в этом году, когда патрульные оформляют протокол за нетрезвое управления на водителя маршрутки.

Напомним, в марте главврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулем.


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