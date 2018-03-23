"Борисполь" надеется возобновить работу терминала F благодаря Ryanair

"Как только их частоты будут составлять 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал".

Лоукостер Ryanair первые рейсы начнет выполнять из терминала D аэропорта "Борисполь", но в перспективе они могут быть переведены в теминал F.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, выступая на пресс-конференции в терминале F, где проходило подписание соглашения с ирландским лоукостером, передает ЦТС.

"Мы назначили эту пресс-конференцию в терминале F. Время, когда он заработает, во многом зависит от Ryanair. Как только их частоты будут составлять 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал", - заявил Рябикин.

Терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.