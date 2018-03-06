Власти Киева начали зачистку города от брендмобилей

Такой формат рекламы не предусмотрен правилами.

Киевские власти распорядились убрать с улиц столицы брендмобили (авто, на которые установлены двухсторонние рекламные конструкции).

Об этом сообщил замглавы Киевгорадминистрации Алексей Резников в фейсбуке.

Правила размещения внешней рекламы, которые действуют уже почти год, вообще не предусматривают такого формата рекламы, отметил он.

"Советую самостоятельно убрать свои тачанки с улиц города", - добавил Резников.

Он выложил фото трех брендмобилей, с которых убрали рекламные конструкции.

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

На сайте КГГА отмечается, что коммунальное предприятие "Киевреклама" начало демонтаж незаконной "рекламы на колесах" в столице 5 марта. Были демонтированы три рекламные площади с "газелей" на улице Бассейной.

Всего в столице около 45 таких передвижных рекламных средств, которые также будут демонтированы.

Стоит отметить, что во вторник грузовик, перевозивший рекламные конструкции с брендмобилей, застрял под Воздухофлотским мостом и спровоцировав затор, сообщает "Киев Оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ


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