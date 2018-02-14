В ДТП в Мариуполе пострадали 8 человек, один погиб

На месте работает полиция.

В Мариуполе утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.

Обэтом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

"Около 8:30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Черри» и маршрутного такси. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются.

Фото: 0629.com.ua

На месте работает полиция.

Фото: 0629.com.ua