В ДТП в Мариуполе пострадали 8 человек, один погиб
На месте работает полиция.
В Мариуполе утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.
Обэтом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
"Около 8:30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Черри» и маршрутного такси. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются.
На месте работает полиция.
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