Итальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и Львова
К направлениям из Киева добавится маршрут в Болонью, а из Львова - в Рим и Милан-Мальпенса.
Итальянский лоукостер Ernest в 2018 году планирует запустить перелеты по трем новым направлениям из Украины в Италию.
Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".
О расширении географии маршрутов перевозчик заявил во время Международной туристической выставки-ярмарки Borsa Internazionale del Turismo, которая проходит в Милане с 11 по 13 февраля.
Так, согласно карте маршрутов, к направлениям из Киева добавится маршрут в Болонью (вдобавок к существующим Милану-Бергамо и Неаполю), а из Львова - в Рим и Милан-Мальпенса (к существующим рейсам в Неаполь, Венецию и Милан-Бергамо).
Помимо новых рейсов из Украины, Ernest в текущем году также планирует начать полеты в Румынию и Испанию, точнее на Ибицу. К примеру, теперь долететь с помощью лоукостера до курортного острова из Украины можно будет со Львова с пересадкой в миланском аэропорту Бергамо.
Пока что указанные рейсы недоступны для пассажиров, но авиакомпания планирует обнародовать точное расписание и открыть продажи по новым направлениям в ближайшие дни.
Напомним, 9 декабря прошлого года Ernest Airlines выполнил первый рейс в Киев из Милана (Бергамо) и отправил первый рейс в Неаполь.
Ernest Airlines является небольшой итальянской авиакомпанией с албанской регистрацией. Флот лоукостера состоит из двух самолетов A320 и A319. В данный момент авиакомпания выполняет полеты из столицы Албании Тираны в несколько городов Италии. К лету 2018 года перевозчик планирует пополнить флот еще четырьмя самолетами Airbus А320.
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