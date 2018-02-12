Итальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и Львова

К направлениям из Киева добавится маршрут в Болонью, а из Львова - в Рим и Милан-Мальпенса.

Итальянский лоукостер Ernest в 2018 году планирует запустить перелеты по трем новым направлениям из Украины в Италию.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

О расширении географии маршрутов перевозчик заявил во время Международной туристической выставки-ярмарки Borsa Internazionale del Turismo, которая проходит в Милане с 11 по 13 февраля.

Так, согласно карте маршрутов, к направлениям из Киева добавится маршрут в Болонью (вдобавок к существующим Милану-Бергамо и Неаполю), а из Львова - в Рим и Милан-Мальпенса (к существующим рейсам в Неаполь, Венецию и Милан-Бергамо).

Помимо новых рейсов из Украины, Ernest в текущем году также планирует начать полеты в Румынию и Испанию , точнее на Ибицу. К примеру, теперь долететь с помощью лоукостера до курортного острова из Украины можно будет со Львова с пересадкой в миланском аэропорту Бергамо.

Пока что указанные рейсы недоступны для пассажиров, но авиакомпания планирует обнародовать точное расписание и открыть продажи по новым направлениям в ближайшие дни.

Напомним, 9 декабря прошлого года Ernest Airlines выполнил первый рейс в Киев из Милана (Бергамо) и отправил первый рейс в Неаполь.

Ernest Airlines является небольшой итальянской авиакомпанией с албанской регистрацией. Флот лоукостера состоит из двух самолетов A320 и A319. В данный момент авиакомпания выполняет полеты из столицы Албании Тираны в несколько городов Италии. К лету 2018 года перевозчик планирует пополнить флот еще четырьмя самолетами Airbus А320.