Полисы автострахования начали продавать через интернет

Услугу пока предоставляют лишь 10 страховых компаний.

Полисы автострахования начали продавать через интернет
Фото: anketolog.ru

7 февраля вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.

Теперь чтобы купить полис ОСАГО, автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании или дожидаться ее курьера. Операцию покупки страховки можно провести онлайн, пишет FinClub.

Для этого через сайт страховой компании подается заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.

Предложение будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным сутки. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.

После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

По информации FinClub, лишь 10 страховых компаний из 53 участников МТСБУ прошли тестирование и сегодня начнут продавать полисы онлайн: "ИНГО Украина", "ПЗУ Украина", "Арсенал Страхование", "Уника", "АХА Страхование", "Вусо", "Доминанта", "УПСК", "Европейский страховой альянс", "Юнивес".

У электронного полиса есть преимущества. Клиент может оформить договор в любое удобное ему время, а не только в рабочее. Для этого ему не придется ехать в офис страховщика. Минимизируется риск покупки фальшивки - электронный полис будет выписываться непосредственно из Централизованной базы данных МТСБУ.


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