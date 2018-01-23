В Киевской области майор полиции задержан при получении 5 тыс. гривен взятки
Патрульный вымогал деньги у киевлянина, угрожая внести его автомобиль в розыскной учет.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве заместителя начальника сектора патрульной службы одного из районных отделов полиции Киевской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители установили, что майор вымогал деньги у жителя Киева, угрожая внести его автомобиль, на котором он якобы скрылся с места ДТП, в розыскной учет.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы при получении первой части взятки в размере 5 тысяч гривен.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, сотрудники СБУ проводят обыски у фигуранта дела. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи.
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