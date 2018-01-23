В Киевской области майор полиции задержан при получении 5 тыс. гривен взятки

Патрульный вымогал деньги у киевлянина, угрожая внести его автомобиль в розыскной учет.

В Киевской области майор полиции задержан при получении 5 тыс. гривен взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве заместителя начальника сектора патрульной службы одного из районных отделов полиции Киевской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что майор вымогал деньги у жителя Киева, угрожая внести его автомобиль, на котором он якобы скрылся с места ДТП, в розыскной учет.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы при получении первой части взятки в размере 5 тысяч гривен.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, сотрудники СБУ проводят обыски у фигуранта дела. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи.


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