В Одесской области две 18-летние девушки катались на санях, привязанных к машине и попали в ДТП
Во время движения сани занесло на встречную полосу.
В в селе Троицкое Беляевского района Одесской области две 18-летние девушки катались по проезжей части на санях, привязанных к автомобилю, и столкнулись со встречным авто.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Установлено, что к одной из подруг вечером приехал друг на автомобиле. Девушки захотели покататься на санях. Ради развлечения они привязали двое саней к автомобилю, парень сел за руль и начал катать девушек по центральной улице села. Во время движения сани занесло на встречную полосу, где в это время двигался другой автомобиль, и между ними произошло столкновение", - говорится в сообщении.
Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и в настоящее время находятся в больнице.
Тест на наличие алкоголя в крови водителей автомобилей оказался отрицательным.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области 22-летняя девушка погибла, катаясь на санях, привязанных к автомобилю.
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23.01.2018 11:33