В Украине заторов на дорогах общего пользования нет, - ГосЧС

Обесточенными остаются около 700 населенных пунктов.

В Украине заторов на дорогах общего пользования нет, - ГосЧС
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Фото: firedept.mk.ua

По состоянию на 18:00 19 января в Украине заторов на дорогах общего пользования нет.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Опасных метеорологических явлений на 18:00 не наблюдается. Погодные условия стабилизировались. Автомобильные заторы на дорогах общего пользования не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на участках автодороги М-05 Киев - Одесса (с. Великие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области) движение восстановлено в обоих направлениях.

Тем не менее, в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство - в Одесской области Отмечается, что по состоянию на 18:00 пятницы без электроэнергии остаются 470 населенных пунктов в Одесской области, 155 - в Черкасской, 48 - в Черниговской, 10 - в Полтавской, 4 - в Кировоградской и один населенный пункт - в Николаевской области.

Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Напомним, в Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация в связи с повторной аварией на электросетях, которая оставила несколько районов без водоснабжения.


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