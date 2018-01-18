В Германии в результате непогоды по всей стране приостановлено движение поездов

Из-за непогоды в Германии по всей стране приостановлено движение поездов.

Об этом в Twitter сообщила генеральный консул Украины во Франкфурте-на-Майне Алла Полевая. "Вниманию путешествующих! В связи со сложными погодными условиями во всей Германии приостановлено движение поездов. С самого утра полностью заблокирована работа аэропортов в Кельне и Дюссельдорфе, частично отменены рейсы в аэропорту Мюнхена!", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах в связи с непогодой объявлен высший уровень чрезвычайного положения.



Об этом со ссылкой на местное издание сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter .

"В Нидерландах объявлен красный (самый высокий) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено", – написал он.

Отмечается, что погодные условия в стране ухудшились в ночь на четверг. Сильный ветер, порывы которого достигают 130 километров в час, сопровождается дождем, а иногда - снегом.

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 63 населенных пункта.