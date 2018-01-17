На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость движения

На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость движения

На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость движения

Киевская городская государственная администрация допускает незначительное увеличение разрешенной скорости движения транспорта на основных магистралях столицы.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"У нас зарегистрирована петиция о возможном увеличении разрешенной скорости на отдельных улицах. Я понимаю, что в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов, безопасность и тому подобное. Повышать можно, но очень незначительно и очень осторожно", - сказал он.

Давтян отметил, что ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах до 50 км/ч, которое вступило в силу с 1 января является позитивным шагом для Киева.

С 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

В начале январе на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция о разрешении движения по основным магистралям столицы со скоростью выше 50 км/ч", которая по состоянию на 17 января соблала более 8600 подписей.




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