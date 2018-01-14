ДТП в Запорожской области: поезд превратил в обломки «копейку»

В Запорожской области поезд столкнулся с автомобилем.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, авария произошла утром 14 января на нерегулируемом железнодорожном переезде у пгт. Акимовка.

«Локомотив пассажирского поезда № 86 "Львов – Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель автотранспортного средства и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в больницу для проведения медицинского обследования», – рассказали в ГСЧС.

Спасатели отбуксировали машину с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов. Задержки движения железнодорожного транспорта не произошло.

Напомним, в Кривом Роге неизвестный мужчина погиб под колесами поезда.