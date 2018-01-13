Одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя

За него заступились посетители расположенного рядом ресторана.

Одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя

Сотруднику одесской полиции вчера пришлось применить огнестрельное оружие в связи с угрозой жизни напарницы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. По данным ведомства, инцидент произошел около 23 часов вечера, экипаж патрулировал трассу "Одесса-Киев" и получил информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

Автомобиль удалось остановить на улице Мира. Патрульные сразу обратили внимание, что водитель легковушки пьян. На требования инспекторов предъявить документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку. Во время общения с нарушителем посетители, расположенного рядом развлекательного заведения, начали угрожать полицейским, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Они ударили по голове женщину-инспектора и пытались переехать ее автомобилем. Чтобы остановить автомобиль и спасти патрульную, полицейским пришлось применить табельный пистолет. В результате одного из нарушителей удалось задержать, но другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали следственную группу.

Задержанного передали следователям для правовой квалификации его действий. Полицейская обратилась в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Сейчас следственные действия продолжаются.


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