В США хотят наказывать за управление дроном в нетрезвом состоянии
В американском штате Нью-Джерси хотят ввести наказание за управление беспилотниками в состоянии алкогольного опьянения.
Соответствующий проект уже одобрен законодательным органом штата, однако когда он станет законом - неизвестно, пишет портал
Документ предусматривает наказание для пьяных операторов дронов в виде шести месяцев тюрьмы или штрафа в размере $1 тысячи.
Согласно законопроекту, степень опьянения будет определяться на основе максимально разрешенного в США уровня концентрации алкоголя в крови 0,08% (около 0,8 промилле), действующего для водителей автомобилей.
По мнению законодателей Нью-Джерси, запрет на управление БПЛА в нетрезвом состоянии позволит предотвратить такие опасные ситуации, как столкновения дронов с самолетами и препятствование тушению пожаров.
В ноябре 2017 года сообщалось, что в Великобритании владельцев дронов обяжут сдавать экзамены по безопасности полетов.
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