Полиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в Шепетовке

"Человек одиозный для этой местности - не раз ранее судим за кражи".

Полиция Хмельницкой области задержала водителя, который накануне сбил мать с ребенком в Шепетовке. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фото: Микола Шепетівський / facebook

"Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности - не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала в эфире 112 канала спикер местной полиции Инна Глега.

Напомним, авария произошла 1 декабря около 17:00 напротив шепетовского ЦУМа. 21-летняя мать погибла, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы. Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".


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