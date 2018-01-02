Полиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в Шепетовке
"Человек одиозный для этой местности - не раз ранее судим за кражи".
Полиция Хмельницкой области задержала водителя, который накануне сбил мать с ребенком в Шепетовке. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
"Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности - не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала в эфире 112 канала спикер местной полиции Инна Глега.
Напомним, авария произошла 1 декабря около 17:00 напротив шепетовского ЦУМа. 21-летняя мать погибла, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы. Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.01.2018 20:30
02.01.2018 20:30