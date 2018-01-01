Новостей.COM ⇒ Транспорт

Во Львовской области сгорел микроавтобус с водителем Причины смерти мужчины и пожара устанавливаются. 31 декабря вечером во Львовской области в селе Глебовичи (Перемышлянский район) сгорел микроавтобус Renault Trafic с водителем. Фото: lviv.dsns.gov.ua Пресс-служба местного управления ГосЧС сообщила, что спасатели получили звонок о пожаре в 19:56. К приезду пожарных бус, который стоял на обочине, уже полыхал. В 20:43 пожар потушили. Внутри автомобиля было найдено тело владельца автомобиля - мужчины 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.