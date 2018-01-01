Во Львовской области сгорел микроавтобус с водителем

Причины смерти мужчины и пожара устанавливаются.

31 декабря вечером во Львовской области в селе Глебовичи (Перемышлянский район) сгорел микроавтобус Renault Trafic с водителем.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

Пресс-служба местного управления ГосЧС сообщила, что спасатели получили звонок о пожаре в 19:56. К приезду пожарных бус, который стоял на обочине, уже полыхал. В 20:43 пожар потушили. Внутри автомобиля было найдено тело владельца автомобиля - мужчины 1989 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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