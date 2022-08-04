"Динамо" створило більше моментів, ніж "Штурм" – Луческу

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував перемогу над австрійським "Штурмом" (1:0) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Штурм" почав дуже швидко та намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом та грати у футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре і щільно, тож можу сказати, що матч був складним для нас. Однак він був важким і для "Штурма".

Вони перебувають у кращому ігровому ритмі, вже розпочали чемпіонат, а у нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити у стартовому складі.

Загалом, вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів. У той час як "Штурм" мав лише один-два шанси на початку гри.

Жаль, що не змогли забити другий м'яч. Ми мали можливості для цього, але ми не знайшли рішення для гольового завершення атак", – цитує Луческу офіційний сайт "Динамо".

Матч-відповідь команди проведуть в Австрії 9 серпня.

Переможець протистояння зіграє в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти переможця пари "Бенфіка" – "Мітьюлланд", а той, хто програв, виступить на груповому етапі Ліги Європи.