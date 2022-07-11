У "Манчестер Юнайтед" визначились із майбутнім Роналду

Клуб не розглядатиме пропозиції щодо португальця.

У
Роналду хоче грати у Лізі чемпіонів
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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг прокоментував ситуацію довкола зірки клубу Кріштіану Роналду, який не прибув на передсезонний збір.

"Ми плануємо сезон із Кріштіану Роналду. З нетерпінням чекаю початку співпраці з ним. Читав новини, але можу сказати, що Кріштіану не продається. Він у наших планах, ми хочемо досягти успіху разом.

Я говорив із ним до появи цього питання. Ми знайшли порозуміння, але це залишиться між нами. Після останніх новин ми не розмовляли. Він відсутній із особистих причин", - цитує тен Хага Manchester Evening News.

Нагадаємо, португальський нападник не приєднався до команди для підготовки до нового сезону. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 37-річний футболіст хоче грати в Лізі чемпіонів, тому його агент веде переговори з іншими клубами.

Минулого сезону Кріштіану Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі у 39 матчах за манкуніанців у всіх турнірах. МЮ посів шосте місце в АПЛ і не потрапив до Ліги чемпіонів.


Данило Слесь, ZN.ua





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