У "Манчестер Юнайтед" визначились із майбутнім Роналду

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг прокоментував ситуацію довкола зірки клубу Кріштіану Роналду, який не прибув на передсезонний збір.

"Ми плануємо сезон із Кріштіану Роналду. З нетерпінням чекаю початку співпраці з ним. Читав новини, але можу сказати, що Кріштіану не продається. Він у наших планах, ми хочемо досягти успіху разом.

Я говорив із ним до появи цього питання. Ми знайшли порозуміння, але це залишиться між нами. Після останніх новин ми не розмовляли. Він відсутній із особистих причин", - цитує тен Хага Manchester Evening News.

Нагадаємо, португальський нападник не приєднався до команди для підготовки до нового сезону. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 37-річний футболіст хоче грати в Лізі чемпіонів, тому його агент веде переговори з іншими клубами.

Минулого сезону Кріштіану Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі у 39 матчах за манкуніанців у всіх турнірах. МЮ посів шосте місце в АПЛ і не потрапив до Ліги чемпіонів.