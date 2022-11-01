Женька зі "Сватів" задерла сукню, завороживши кожним вигином: "Дуже красиві..."

Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе, вразивши фігуркою у сукні.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Кошмал вирішила поговорити з українцями.

"Поговоримо? Є питання", - спитала Ганна.

"Ви дуже гарні. Чекаю на вас у нових фільмах", - написав фанат.

"Дякую", - відповіла Ганна Кошмал і поділилася ефектним фото, де позувала у сукні і трохи задерла його, хваляючись стрункими ногами.

"Чим займаєтеся та заспокоюєте собі? Дякую", - запитав фанат у зірки.

"Йога, йога, йога. Приводить у рівновагу здоров'я фізичне та ментальне, постійно про це розповідаю", - написала Ганна у відповідь і показала, як займається йогою на килимку.