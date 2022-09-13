Зірка "Сватів" Кошмал пройшлася по українцям, які не бажають відмовитися від російської: "Одні виправдання..."

Анна Кошмал

Раніше Ганна Кошмал теж говорила російською. Втім, ще до початку повномасштабного вторгнення вона почала говорити українською.

Як повідомляє Politeka.net, з початку повномасштабної війни багато українців відмовляються спілкуватися російською, адже цією мовою говорить ворог. Зірка серіалу "Свати", відома актриса Ганна Кошмал відповіла в Instagram, як ставиться до знаменитостей, які не можуть спілкуватися українською мовою.

Ганна Кошмал відповіла, що не розуміє цієї позиції. На її думку, мова – це потужна зброя проти ворога, якою потрібно користуватися. Артистка порадила більше практикуватися, і тоді на українську мову буде неважко перейти.

"Не розумію, як можна мати таку потужну зброю проти ворога як мову і не користуватися нею. Одні виправдання, немає жодних конструктивних аргументів, щоб продовжувати говорити ворожою мовою, коли зараз, особливо зараз, так важливо своє! Всі вчаться, потроху переходять, комусь дуже складно, але тут головне бажання та практика", - зазначила актриса.

Ганна Кошмал також зізналася, що їй через професію було не важко почати спілкуватися в побуті рідною мовою, хоча проблеми з перекладом виникають навіть після півроку практики.

"Це частина моєї професії, з мовою у мене і так було все ок. Але щоб повністю перебудуватися знадобився час. Відверто кажучи, я досі іноді роблю помилки, але все менше і менше", - зізналася зірка серіалу "Свати".


Александра Павленко, politeka.net





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