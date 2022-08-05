На Миколаївщині п'яний підпалив кохану дівчину: подробиці трагедії

У Первомайську Миколаївської області чоловік, будучи п'яним, облив бензином і підпалив свою 21-річну співмешканку.

Про це повідомляє поліція області, інформує Апостроф .

Пара разом випивала увечері 3 серпня, між ними виникла сварка, під час якої чоловік вирішив підпалити дівчину. Її крики почула сусідка, що викликала швидку. Потерпіла перебуває у лікарні, її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Її "коханого" з місця події забрала поліція, його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

За вчинене агресивний чоловік може потрапити за ґрати на 8 років.