Амнезія, понівечене обличчя, любов та війна: в Австрії видають «Амадоку» Софії Андрухович

В Австрії видали тритомник письменниці Софії Андрухович про ветерана російсько-української війни, який після тяжкого поранення втрачає пам’ять, а обличчя його неможливо впізнати через рани. Анотація до книги та можливість придбати вже з’явились на сайті тамтешнього видавництва Residenz Verlag.

За сюжетом, у такому стані на головного героя натрапляє жінка, яка переконана, що він – її зниклий на фронті чоловік. Вона береться до майже марної спроби відродити його пам’ять.

Інші частини трилогії присвячені голокосту та Винищенню української інтелігенції в 1920-ті та 1930-ті (Розстріляне відродження)

Назва роману відсилає до легендарного озера Амадока, яке, за Геродотом, знаходилося на теренах теперішньої України. Протягом століть його відтворювали картографи, аж поки раптом воно не зникло без сліду. «Найбільше озеро Європи, якого немає».

“Зникло безвісти як і тисячі, мільйони людей на війні, під час сталінських репресій, Голокосту. Хтось має відчути і розказати їхні історії..», – йдеться про книгу.