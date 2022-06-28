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2022-06-28
У шоу "Форт Боярд" живих тигрів замінять 3D-моделями
Тварини були присутні у шоу ще з 1990-х років.
Цифрові тигри охоронятимуть скарбницю "Форта Боярд"© ALP/FRANCE 2
Легендарне телевізійне шоу «Форт Боярд» вирішило відмовитися від використання живих тигрів, які були присутні у ньому з моменту створення 1990 року. Натомість будуть задіяні 3D-моделі, повідомляє французька версія видання
Зазначається, що цифрові тварини з'являться у новому сезоні, який стартує на каналі France 2 на початку липня. Два останні представники сімейства котячих, які знімалися у «Форті Боярд», Кашмір та Тоска, пішли на пенсію.
Фаїна Вауліна, ZN.ua