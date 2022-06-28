У шоу "Форт Боярд" живих тигрів замінять 3D-моделями

Тварини були присутні у шоу ще з 1990-х років.

У шоу
Цифрові тигри охоронятимуть скарбницю "Форта Боярд"
© ALP/FRANCE 2

Легендарне телевізійне шоу «Форт Боярд» вирішило відмовитися від використання живих тигрів, які були присутні у ньому з моменту створення 1990 року. Натомість будуть задіяні 3D-моделі, повідомляє французька версія видання Huffington Post.

Зазначається, що цифрові тварини з'являться у новому сезоні, який стартує на каналі France 2 на початку липня. Два останні представники сімейства котячих, які знімалися у «Форті Боярд», Кашмір та Тоска, пішли на пенсію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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