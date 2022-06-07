Инфекционист рассказал, чем опасна холера и как она проявляется

РоSSийские оккупанты закрыли Мариуполь на карантин из-за возможного распространения холеры. Это острая диарейная инфекция, которая передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Инфекционист Роман Пономаренко рассказал, чем опасна холера и как она проявляется, информирует Апостроф .

Возбудителем заболевания является холерный вибрион, который может долго находиться в окружающей среде. "Конечно, при кипячении воды и термической обработке продуктов погибает в течение минуты, но там все же - не до этого", - подчеркивает специалист.

Фото: Getty Images

Холера плохо переносит кислую среду. Поэтому люди с повышенной кислотностью желудка имеют меньшие риски заболеть этой инфекцией. Однако так происходит не всегда. Холера выделяет токсины: как в простом виде, что приводит к диареи, так и при гибели - дает вторичные осложнения.

Пути передачи холеры

Источником холеры является человек, который имеет острые проявления болезни. Есть вариант бактерионосителя, но это не самое опасное. Также переносчиками инфекции могут быть мухи и тараканы, количество которых увеличивается из-за антисанитарии.

Симптомы холеры

В результате поражения слизистой тонкого кишечника токсином начинаются следующие проявления:

"течет, как из ведра", в испражнениях осадок по типу хлопьев "рисового отвара";

повышения температуры нет, а местами даже снижена;

рвота фонтаном без позывов.

Опасность холеры заключается в том, что из-за сильной диареи и рвоты организм теряет много жидкости, макро и микроэлементов. В свою очередь, это приводит к нарушению функций всех органов. То есть умереть можно от обезвоживания.

Лечение холеры

При легком течении лечить инфекцию можно дома с помощью питья адаптированных солевых растворов по типу Регидрона. Однако в частых случаях без стационара не обойтись.

Для лечения холеры используют антибиотики, но с ними нужно действовать осторожно.

Вакцина от этой инфекции есть, но она ограничена по доступу и дает непродолжительный иммунитет.

Фото: Getty Images

Чтобы уменьшить риски инфицирования холерой, нужно соблюдать профилактические меры, когда это возможно, конечно. Врач Виктория Пьец назвала несколько простых способов.