Инфекционист рассказал, чем опасна холера и как она проявляется

РоSSийские оккупанты закрыли Мариуполь на карантин из-за возможного распространения холеры. Это острая диарейная инфекция, которая передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Инфекционист Роман Пономаренко рассказал, чем опасна холера и как она проявляется, информирует Апостроф.

Возбудителем заболевания является холерный вибрион, который может долго находиться в окружающей среде. "Конечно, при кипячении воды и термической обработке продуктов погибает в течение минуты, но там все же - не до этого", - подчеркивает специалист.

Фото: Getty Images

Холера плохо переносит кислую среду. Поэтому люди с повышенной кислотностью желудка имеют меньшие риски заболеть этой инфекцией. Однако так происходит не всегда. Холера выделяет токсины: как в простом виде, что приводит к диареи, так и при гибели - дает вторичные осложнения.

Пути передачи холеры

Источником холеры является человек, который имеет острые проявления болезни. Есть вариант бактерионосителя, но это не самое опасное. Также переносчиками инфекции могут быть мухи и тараканы, количество которых увеличивается из-за антисанитарии.

Симптомы холеры

В результате поражения слизистой тонкого кишечника токсином начинаются следующие проявления:

  • "течет, как из ведра", в испражнениях осадок по типу хлопьев "рисового отвара";
  • повышения температуры нет, а местами даже снижена;
  • рвота фонтаном без позывов.

Опасность холеры заключается в том, что из-за сильной диареи и рвоты организм теряет много жидкости, макро и микроэлементов. В свою очередь, это приводит к нарушению функций всех органов. То есть умереть можно от обезвоживания.

Лечение холеры

При легком течении лечить инфекцию можно дома с помощью питья адаптированных солевых растворов по типу Регидрона. Однако в частых случаях без стационара не обойтись.

Для лечения холеры используют антибиотики, но с ними нужно действовать осторожно.

Вакцина от этой инфекции есть, но она ограничена по доступу и дает непродолжительный иммунитет.

Фото: Getty Images

Чтобы уменьшить риски инфицирования холерой, нужно соблюдать профилактические меры, когда это возможно, конечно. Врач Виктория Пьец назвала несколько простых способов.

  • используйте чистую воду;
  • не покупайте продукцию "с земли" на стихийных рынках;
  • тщательно мойте овощи и фрукты;
  • не купайтесь в водоемах, которые не пригодны для купания;
  • тщательно готовьте еду;
  • соблюдайте правила личной гигиены.

Татьяна Гайдина, Апостроф





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