Alyona Alyona не сдержалась и проболталась относительно разрыва с любимым: "Я уехала от него 23 февраля..."

Alyona Alyona

30-летняя артистка призналась, что причин для расставания было несколько.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona недавно сообщила, что рассталась с молодым бойфрендом. Теперь звезда в программе "Зірковий шлях" впервые озвучила причину разрыва с тиктокером YOXDEN, с которым встречалась почти год.

30-летняя артистка призналась, что причин для расставания было несколько. Но главные – это разные планы на будущее и публичность Alyona Alyona.

"Я уехала от него 23 февраля... У него своя карьера, у меня своя, у него свои взгляды, у меня тоже. И если бы я была неизвестна, то, возможно, нам было бы легче быть вместе. Но поскольку я известна и наши векторы в творчестве разнятся, это очень трудно. Мы понимали последствия, и я не хотела "прижимать" своей карьерой его карьеру, а он не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была бы разочарована тем, что он делает", - призналась знаменитость.

Alyona Alyona отметила, что есть еще одна причина. И она скрыта в разнице в возрасте.

"Все-таки у нас есть разница в возрасте, он немного младше. Я, скажем так, в свое время в своей жизни попробовала все, нагулялась, я уже построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей... А он не все пробовал из того, что я пробовала", - поделилась артистка.


Александра Павленко, politeka.net

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