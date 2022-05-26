Евгений Клопотенко подсказал, чем заменить соль при консервации

Евгений Клопотенко в период дефицита соли советует украинцам последовать его примеру и сократить ее потребление. Украинский шеф-повар рассказал, что даже заготовки на зиму можно делать без соли.

"Люди думают, что если есть соль и гречка, значит мы переживем все что угодно. Но сейчас мир меняется, и если у нас есть просто уксус, этого достаточно", - сказал Клопотенко в комментарии ТСН, информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/klopotenko/

Кулинар советует не покупать соль тоннами, а позаботиться о том, чтобы она равномерно была распределена между всеми людьми. При этом стоит обратить внимание на рецепты консервации овощей без соли.

"То, что я советую - взять огурцы, когда они будут готовы к консервации, просто без соли добавить туда воды, специи, какие мы хотим, уксус, просто проварить и законсервировать. И все будет хорошо. Главная наша задача такая - чтобы бактерии не развивались в заготовках, а уксус очень хорошо их убивает", - объяснил Евгений.

В дефиците соли Клопотенко усмотрел и позитивный момент.

"Если употребляете соль каждый день, нужно ее уменьшить в три раза. Первую неделю будет странно, но потом организм привыкает к этому, и будет все окей. Природа создала соль не для того, чтобы мы ее ели, а как отдельный минерал. А мы решили его есть. Вот и все. Потому я считаю, что нужно просто привыкать к новой реальности, как мы привыкаем жить по-новому в Украине. Уменьшив количество соли, мы станем еще здоровее как нация", - считает он.


Наталья Лавринец, Апостроф

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