Школьные аттестаты, выяснилось, какими они будут из-за войны и что изменится: "Все выпускники получат..."

школа, дети, ученики

Все украинские дети, несмотря на военные действия, в любом случае получат аттестат, подтверждающий окончание школы.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словм, все выпускники получат свидетельства о полном общем среднем образовании. В том числе и те, кто выехал за рубеж.

«Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они выехали в другой регион или даже за границу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к любому дистанционной школе и эта школа будет заказывать им свидетельство», - пояснил Бабак.

школы, учеба, учеба во время войны

Также представитель Комитета сообщил, что в следующем году в «Дії» появится электронный аттестат. Его хотели запустить в этом году, но не успели.

«Потому что одновременно нужно делать изменения в государственных реестрах и в законодательстве, чтобы получить доступы к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дії", - сообщил Бабак.

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Катерина Петренко, politeka.net

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