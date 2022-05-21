"Цветочки по сравнению с…": Ребрик честно рассказала, что изменилось в ее жизни после 24 февраля

Лилия Ребрик

Известная телеведущая и актриса поделилась яркими фото и написала вдохновляющих пост о жизни после начала войны.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркой фотосессией на крыше, а в подписи к фото рассказала о жизни и работе после 24 февраля.

На новых фотографиях Лилия запечатлена в красивой локации. Перед камерой она появилась в стильном бежевом костюме с белой футболкой. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотосессии Ребрик написала: "Мир испытывает нас, работников телевидения, в мирное и военное время. Мы учились работать в ковиде – узнали, как это: обустроить рабочее место из дома, советоваться онлайн, освоили скайпы, зумы, рассказывали, как болеют люди и болели сами, открывались зрителям и не теряли оптимизма, несмотря на кошмарный ужас вокруг. А потом пришел февраль 2022 года, пришел и никак не завершится. Один ужас сменил другой. Ковид теперь – это точно цветочки по сравнению с войной! Но и войне нас не сломать: наоборот – железная вера в нашу победу и наши ВСУ добавила сил двигаться дальше и не бояться экспериментировать".


Галина Струс, politeka.net

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