Прислала мне букву Z: жена Кошевого рассказала о переписке с сестрой из оккупированного Крыма

Ксения Кошевая, жена комика Евгения Кошевого, рассказала, как общается с родственниками из Крыма после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. У дизайнера остались в родной Ялте сестры, информирует Апостроф .

В интервью "ЖВЛ" она призналась, что после того, как РФ начала бомбить Киев и другие украинские города никто из ее родных не позвонил ей, не поинтересовался, все ли у них в порядке. Тогда Ксения решила связаться с сестрами сама.

Фото: instagram.com/yalta_k

"Я первая написала. Ответ был такой: "Мы вас очень любим, мы вас очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я написала: "Вы что, с ума посходили? Куда приезжать, в Ялту? У нас война! У нас убивают детей, людей, стариков", - рассказала Кошевая, отметив, что дальше от сестер последовало молчание.

Ксения решила продолжить переписку, но уже не словами. Она стала отправлять откровенные кадры войны, чтобы показать все ужасы, которые творит русская армия. Однако кремлевская пропаганда уже полностью выела им мозг, и после всех фотографий и видео сестра прислала Кошевой букву Z.

"По истечению восьми лет вот это вылилось все, - поделилась дизайнер. - Мы общались нормально все эти годы: переписывались, поздравляли друг друга с днем рождения. Было хоть какое-то общение и понимание".

Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Ксения отметила, что не все крымчане такие, к примеру, ее подруга из Ялты с первых дней войны каждый день с ней на связи. "Она спрашивает про сестер, удивляется. Она в шоке. Она говорит: "Я поняла, что у меня был круг общения, и он сократился в разы".

Евгений Кошевой объяснил, почему люди себя так ведут. По словам звезды "Квартала 95", роSSийская власть их просто запугала.

"Рашка - они сцыкло. Посмотри, что выходит с первого дня полномасштабного вторжения. И сколько звезд просило: выходите, сделайте что-то. И что? Их запугали. За недостоверную информацию 15 лет. А как ты будешь доказывать, что это не достоверная информация? Это скажут просто по рашинскому ТВ, покажут тебя, сделают тебя врагом народа и все. И тебя тупо просто заклюют такие же головож*пые люди", - сказал Кошевой.