Время на прохождение мультипредметного теста увеличили

Теперь на прохождение тестирования будет отведено 120 минут, информирует ZN.ua.

Время на прохождение мультипредметного теста увеличили
Время на прохождение мультипредметного теста увеличили до 120 минут
© lisafx / Depositphotos

Время на прохождение Национального мультипредметного теста, который в этом году будут сдавать абитуриенты, решили увеличить до 120 минут. Об этом в своем канале в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он отметил, что 28 апреля был опубликован демонстрационный вариант теста, министерство получило обратную связь от родителей и педагогов. Они отметили, что тест станет действенным инструментом отбора поступающих в высшие учебные заведения. Вместе с тем, отведенного на выполнение трех блоков заданий времени недостаточно.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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