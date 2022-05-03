Время на прохождение мультипредметного теста увеличили

Время на прохождение Национального мультипредметного теста, который в этом году будут сдавать абитуриенты, решили увеличить до 120 минут. Об этом в своем канале в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он отметил, что 28 апреля был опубликован демонстрационный вариант теста, министерство получило обратную связь от родителей и педагогов. Они отметили, что тест станет действенным инструментом отбора поступающих в высшие учебные заведения. Вместе с тем, отведенного на выполнение трех блоков заданий времени недостаточно.