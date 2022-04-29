Кокошник заменила короной: Оксана Билозир упрекнула Полякову переездом во Францию

Оксана Билозир решила продолжить публичные разборки с Олей Поляковой, которая "нагло перепела" ее песню. Народная артистка Украины упрекнула свою коллегу в том, что во время полномасштабной войны против роSSийских оккупантов она находится во Франции, информирует Апостроф .

В своей новой публикации Билозир снова затронула тему песни "Колискова мелодія для України", которую Полякова у нее якобы без разрешения забрала и переделала. А также уколола за выезд из Украины и дружбу с роSSийским певцом Филиппом Киркоровым.

Фото: instagram.com/oksana_bilozir

"Как можно было с этой мелодии, песни-реквием "Свеча" забрать контент (стихи), сменить слова на "Колыбельную" и унести в свет?, - пишет Билозир. - Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы - пятое поколение украинцев - ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину!".

"Может там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке?, - продолжила она. - Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными страны-агрессора, украинцы мудры и сильны, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее!".

Билозир уверена, что Полякова таким образом решила хайпануть.

"Не получится, как привыкли, подменять ценности на ценники. Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!", - подытожила она.