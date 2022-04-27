Украинские беженцы могут переехать в США по спонсорской программе: как подать заявку на проживание

США запустили новую программу поддержки украинцев Uniting for Ukraine ("Объединяемся для Украины"), позволяющей украинским гражданам поселяться в американских семьях сроком на 2 года.

Украинские беженцы могут переехать в США по спонсорской программе: как подать заявку на проживание в американской семье

В США был создан специальный сайт, на котором американцы могут подавать заявки на спонсорство украинцев.

Спонсором для украинцев сможет выступить любой гражданин США или физическое лицо, которое законно находится на территории США, в том числе представители неправительственных организаций. Лица и организации, желающие спонсировать граждан Украины в США, должны будут заявить о своей финансовой поддержке и пройти необходимые проверки.

Программа спонсорства заработает со 2 мая. Чтобы получить право на пребывание в США по этой программе, украинцы должны были проживать на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности. Дети могут взять участие в программе Uniting for Ukraine, имея официальное разрешение от родителей на выезд в США.

После того, как спонсор согласится принять украинцев в семью, они получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на предоставление документов на трудоустройство.

В начале спонсор должен подать Form I-134 "Декларация о финансовой поддержке" в Службу гражданства и иммиграции США, чтобы подтвердить свою финансовую платежеспособность принять у себя беженцев.

Украинцы сами не могут податься напрямую на участие в программе. Заявку и все документы от их имени заполняет спонсор. Если рассматриваемая заявка спонсора будет одобрена, гражданину Украины на е-меи?л будет направлено письмо с инструкцией, как создать аккаунт в myUSCIS и дальнеи?шим шагам. Украинскии? бенефициар должен будет подтвердить свою биографическую информацию в myUSCIS и выполнение всех требовании?.

Украинцы получат уведомление на свою учетную запись myUSCIS с подтверждением того, имеют ли они право въезжать в Соединенные Штаты для получения гуманитарного пароля. В случае одобрения это разрешение деи?ствительно в течение 90 днеи?. При этом вопрос с авиабилетами беженцы должны решать самостоятельно. Спонсор эти затраты не покрывает.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в ЕС смогут ежемесячно получать по 75 долларов от криптовалютной биржи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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