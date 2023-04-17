Приліт у Бєлгородську ТЕС
В російському місті заблимало світло
В центрі російського Бєлгорода виникли проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали
Припускають, що по території місцевої ТЕС вдарили відразу кілька безпілотників. На станції розпочалася пожежа, а в місті частково пропало світло. За одними даними, воно лиш почало блимати, за іншими – у місті розпочалися віялові відімкнення.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков
Раніше повідомлялося, що енергетичні об’єкти Бєлгорода та його околиць неодноразово зазнавали уражень.
В українських пабліках, коментуючи пожежі у Бєлгороді, згадують масовані обстріли українських енергетичних об’єктів, що розпочалися торік 10 жовтня, та жартують про сходження благодатного вогню.