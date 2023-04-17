Приліт у Бєлгородську ТЕС

В російському місті заблимало світло

В центрі російського Бєлгорода виникли проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали повідомляють , що це пов’язано з влучанням в одну із підстанцій, інформує ZN.ua .

Припускають, що по території місцевої ТЕС вдарили відразу кілька безпілотників. На станції розпочалася пожежа, а в місті частково пропало світло. За одними даними, воно лиш почало блимати, за іншими – у місті розпочалися віялові відімкнення.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив у Telegram, що Бєлгороді і Бєлгородському районі зафіксовані дві пожежі на цивільних об’єктах, постраждалих немає. За словами Гладкова, станом на 1.00 обидві пожежі загасили.

Раніше повідомлялося, що енергетичні об’єкти Бєлгорода та його околиць неодноразово зазнавали уражень.

В українських пабліках, коментуючи пожежі у Бєлгороді, згадують масовані обстріли українських енергетичних об’єктів, що розпочалися торік 10 жовтня, та жартують про сходження благодатного вогню.