Трамп записав пісню разом із ув'язненими за штурм Капітолію прихильниками

Колишній президент вдається до маніпуляції, згортаючи злочин у обгортку патріотизму, інформує ZN.ua.

Трамп записав пісню разом із ув'язненими за штурм Капітолію прихильниками
© Flickr/ Gage Skidmore

45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп записав пісню з хором своїх прихильників – усі вони перебувають у в'язниці за підозрою у штурмі Капітолію. Про це пише Forbes.

Сингл Трампа називається Justice for All (Справедливість для всіх). Він вже вийшов на стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music та YouTube.

Композиційно трек є ембієнтом з вкрапленнями чоловічого хору, який співає гімн Сполучених Штатів. Вся пісня триває близько двох з половиною хвилин і закінчується скандуванням «США! США! США!». На тлі хору чути голос Дональда Трампа, який цитує «Клятву вірності».

Хор – це група з 20 чоловіків, які зараз перебувають у в'язниці Вашингтона. Усі члени хору є прихильниками Трампа, які, ймовірно, брали участь у штурмі Капітолію в 2021 році.

Трамп записав «Клятву вірності» в Мар-а-Лаго пару тижнів тому спеціально для цього треку. Ув'язнені, які щовечора співають державний гімн, були записані на тюремний телефон близько місяця тому. Повідомляється, що пісня була спродюсована відомим фахівцем із звукозапису, імені якого не називають.

У січні 2021 року сотні прихильників Дональда Трампа прорвалися до Капітолію. Вони на кілька годин заблокували роботу Конгресу, який мав би затвердити перемогу нового президента Сполучених Штатів.

У заворушеннях загинув поліцейський та один із учасників протесту. Як повідомлялося, ще троє померли від причин, які не були пов'язані із насильством.

У грудні 2022 року спецкомітет Конгресу США рекомендував розпочати кримінальне переслідування Трампа у зв'язку з розслідуванням штурму Капітолію. Звинувачення пропонувалося висунути за чотирма пунктами, у тому числі у підбурюванні до заколоту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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