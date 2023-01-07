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2023-01-07
Польща формує коаліцію для передачі Україні танків Leopard 2 – Моравецький
Самостійно Польща поки що не готова надати Україні таку техніку, інформує
© Facebook/Donald Tusk
Польща веде переговори з іншими країнами про створення коаліції для постачання Україні важкої техніки, зокрема, німецьких танків Leopard 2, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає
"Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку", - сказав політик.
За його словами, без підтримки інших країн Польща на даний момент не готова передавати Україні танки Leopard 2.
Анастасія Дейна, ZN.ua