Польща формує коаліцію для передачі Україні танків Leopard 2 – Моравецький

Польща веде переговори з іншими країнами про створення коаліції для постачання Україні важкої техніки, зокрема, німецьких танків Leopard 2, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Wyborcza.pl .

"Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку", - сказав політик.

За його словами, без підтримки інших країн Польща на даний момент не готова передавати Україні танки Leopard 2.