Сумщина подверглась обстрелу утром

К счастью, обошлось без жертв.

Сумщина подверглась обстрелу утром
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

В понедельник, 13 июня, в 6 утра роSSийские войска с территории своего государства трижды из минометов обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области. После 7 утра было еще около 30 взрывов, сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская громада: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов», – написал он и добавил, что огонь открывали с территории РоSSии.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация еще уточняется.


Ирина Знась, ZN.ua





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