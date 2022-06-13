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2022-06-13
Сумщина подверглась обстрелу утром
К счастью, обошлось без жертв.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
В понедельник, 13 июня, в 6 утра роSSийские войска с территории своего государства трижды из минометов обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области. После 7 утра было еще около 30 взрывов,
«В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская громада: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов», – написал он и добавил, что огонь открывали с территории РоSSии.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация еще уточняется.
Ирина Знась, ZN.ua