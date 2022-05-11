Утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов
Враг не изменил "традиции".
Утром среды, 11 мая, роSSийские войска обстреляли Черниговщину из минометов. Удар был нанесен с территории РФ.
Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"В 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - написал Чаус в телеграмме.
Он также напомнил об опасности ракетных ударов и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, 9 мая самолеты оккупантов обстреляли неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговщины. 10 мая роSSийские военные обстреляли в области села, расположенные неподалеку от госграницы.
Вчера в трех районах Черниговщины: Корюковском, Черниговском, Новгород-Северском – ввели временные дополнительные режимные ограничения.