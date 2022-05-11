Утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов

Враг не изменил "традиции".

Утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов
Ілюстративне фото
Фото: novynarnia.com

Утром среды, 11 мая, роSSийские войска обстреляли Черниговщину из минометов. Удар был нанесен с территории РФ.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"В 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - написал Чаус в телеграмме.

Он также напомнил об опасности ракетных ударов и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, 9 мая самолеты оккупантов обстреляли неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговщины. 10 мая роSSийские военные обстреляли в области села, расположенные неподалеку от госграницы.

Вчера в трех районах Черниговщины: Корюковском, Черниговском, Новгород-Северском – ввели временные дополнительные режимные ограничения.

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