Утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов

Утром среды, 11 мая, роSSийские войска обстреляли Черниговщину из минометов. Удар был нанесен с территории РФ .

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"В 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - написал Чаус в телеграмме.

Он также напомнил об опасности ракетных ударов и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, 9 мая самолеты оккупантов обстреляли неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговщины. 10 мая роSSийские военные обстреляли в области села, расположенные неподалеку от госграницы.

Вчера в трех районах Черниговщины: Корюковском, Черниговском, Новгород-Северском – ввели временные дополнительные режимные ограничения.