Оккупанты утром нанесли удар по Днепру: что известно

В среду утром, 18 мая рашисты обстреляли Днепр, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ, информирует Апостроф .

Отмечается, что в результате прилета за городом был разрушен частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, двоих человек ранило осколками, на месте происшествия работают медики.

"Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.", - говорится в сообщении.

На фото видно, как в месте прилета поднимается столб черного дыма.

Позже на Facebook-странице Воздушного командования "Восток" написали, что вражеские ракеты были успешно сбиты ПВО. Также на странице напомнили, что публиковать любые фото и видео с привязкой к местности запрещено.