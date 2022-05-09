РоSSияне утром обстреляли Николаевскую область и свозили массовку из ОРДЛО и Крыма в Херсон, – сводка ОВА

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Киевщине.

На Днепропетровщине поздно вечером россияне обстреляли Зеленодольскую общину. Несколько улиц в одной из деревень остались без света. Люди не пострадали. Детали уточняются. Об этом говорится в обращении от голов ОВА по состоянию на 8 утра.

На Черниговщине ночь прошла тихо, однако вчера около пяти часов вечера россияне обстреляли из миномета окрестности сел Городнянской общины недалеко от госграницы. Предварительно жертв нет.

Было несколько обстрелов из ракетных систем залпового огня окрестностей Харькова. Никто не пострадал. В Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб. В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе: 4 раненых, 3 погибших. Вечером зафиксировали также обстрелы оккупантов в Лозовском, Золочевском районах: 2 раненых. Идут бои на Изюмщине.

В результате мощных обстрелов г. Северодонецк, г. Лисичанск, с. Шипилово Луганской области повреждено 5 объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом в с. Шипилово. Во время обстрелов погибли три человека, из них – два волонтера из Закарпатья. Ранены еще трое. Ночью снова были обстрелы Лисичанска, детали и последствия выясняются.

В Донецкой области обстреляли Новомыхайловку, Авдеевку, Марьинку, населенные пункты Очеретинской ТГ. На сегодняшний день есть информация об одном раненом гражданском в Новомихайловке. Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской ТГ. Вчера удалось спасти 173 человека из Мариуполя и пригородов.

Сумщина ночь прошла тихо. Вчера около 18 вечера во время авиаудара россияне разбили самое крупное и старейшее еврейское кладбище.

Одесская область: за день 8 мая произошло несколько ракетных атак, преимущественно с привлечением авиации. 6 ракет уничтожены силами ПВО. Попаданием ракет в области (Арцизская община) повреждены электроподстанция и газопровод, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха в г. Одесса. К сожалению, есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

В Херсонской области военные РФ и местные коллаборанты активно готовились к празднованию 9 мая. Во всех крупных городах оккупанты развешивали бигборды и сити-лайты с советской символикой и призывом присоединиться к шествию "Бессмертного полка" и боевым "ста граммам". В самом Херсоне на Площади Свободы орки установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки орки завозят актеров из Симферополя и “ДНР”.

Николаевщина: ночь прошла тревожно. По области постоянно объявлялись воздушные тревоги. По предварительной информации, днем обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также. В основном обстрелы были за пределами населенных пунктов. Под утро обстрел нанесли по с. Шевченково, горит трава, работают соответствующие службы.