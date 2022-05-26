Кличко в Давосе намекнул, что РоSSия может посягнуть на территорию Германии

РоSSия развязала войну против Украины с тем, чтобы восстановить СССР . И в этих планах украинское государство – важный пазл. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Украине остро необходимо вооружение, чтобы защитить себя. И у Европы, по его словам, есть веские причины ускорить процесс передачи всего необходимого украинской армии.

«Нам нужны быстрые решения по поставке оружия для обороны. Потому что, опять же, мы воюем не только за себя, но и за каждого из вас. Потому что никто не знает, как далеко зайдут планы РоSSии. А зайдут они, скорее всего, так далеко, как им разрешат. И не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи», – сказал Кличко, напоминая о ГДР.