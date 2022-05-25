Это надолго: Сергей Притула предупредил жену о том, что война затянется

Сергей Притула активно занимается волонтерством и помогает группе Kalush Orchestra разыграть приз "Евровидения-2022" и знаменитую розовую панаму Олега Псюка, в которой тот выступал на конкурсе в Турине. Ведущий всеми силами помогает ВСУ, но не строит иллюзий, что война закончится быстро.

В интервью "Украинской правде" Притула рассказал, о чем предупредил свою жену Екатерину и где она находится вместе с детьми, 5-летней Соломией и 2-летней Стефанией. Также у ведущего есть сын от первого брака, 14-летний Дмитрий, информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/siriy_ua/

"Семья в Украине, но не в Киеве. Это запад страны. Я сказал жене, чтобы там нашла для детей кружки, на которые они ходили в Киеве. Потому что это надолго. Она уже нашла работу там, где сейчас живет. Дети уже ходят на кружки. Все окей", - рассказал Сергей.

Фото: https://www.instagram.com/siriy_ua/

По мнению ведущего-волонтера, долго - это весь 2022 год. "Возможно, и весь следующий", - предположил он.

Притула не дает прогнозов относительно того, когда Украина победит РоSSию.

"Я не знаю, кто может ответить на этот вопрос, кроме Вооруженных сил Украины. И даже они зависят от ряда обстоятельств для того, чтобы дать какой-либо относительно конкретный ответ. Что мы можем считать нашей победой? А что мы можем считать русским поражением? А что россияне будут считать нашим поражением, а что – своей победой? Все эти вещи пока не в одной системе координат и никогда не будут. Я не знаю, сколько это будет продолжаться", - заявил он.

Сейчас Притула собирает средства на четыре комплекса БПЛА (беспилотный летательный аппарат), в которых очень нуждаются бойцы ВСУ. Стоимость 12-ти железных "птичек" – 50 млн гривен.

  • Ранее Сергей Притула собрал для ВСУ внушительную сумму во время "Евровидения-2022". Он согласился комментировать финал конкурса, если за время стрима ему пожертвуют миллион гривен для помощи украинским защитникам. Зрители откликнулись и превзошли все ожидания.

Наталья Лавринец, Апостроф

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