Это надолго: Сергей Притула предупредил жену о том, что война затянется
Сергей Притула активно занимается волонтерством и помогает группе Kalush Orchestra разыграть приз "Евровидения-2022" и знаменитую розовую панаму Олега Псюка, в которой тот выступал на конкурсе в Турине. Ведущий всеми силами помогает ВСУ, но не строит иллюзий, что война закончится быстро.
В интервью "Украинской правде" Притула
"Семья в Украине, но не в Киеве. Это запад страны. Я сказал жене, чтобы там нашла для детей кружки, на которые они ходили в Киеве. Потому что это надолго. Она уже нашла работу там, где сейчас живет. Дети уже ходят на кружки. Все окей", - рассказал Сергей.
По мнению ведущего-волонтера, долго - это весь 2022 год. "Возможно, и весь следующий", - предположил он.
Притула не дает прогнозов относительно того, когда Украина победит РоSSию.
"Я не знаю, кто может ответить на этот вопрос, кроме Вооруженных сил Украины. И даже они зависят от ряда обстоятельств для того, чтобы дать какой-либо относительно конкретный ответ. Что мы можем считать нашей победой? А что мы можем считать русским поражением? А что россияне будут считать нашим поражением, а что – своей победой? Все эти вещи пока не в одной системе координат и никогда не будут. Я не знаю, сколько это будет продолжаться", - заявил он.
Сейчас Притула собирает средства на четыре комплекса БПЛА (беспилотный летательный аппарат), в которых очень нуждаются бойцы ВСУ. Стоимость 12-ти железных "птичек" – 50 млн гривен.
- Ранее Сергей Притула собрал для ВСУ внушительную сумму во время "Евровидения-2022". Он согласился комментировать финал конкурса, если за время стрима ему пожертвуют миллион гривен для помощи украинским защитникам. Зрители откликнулись и превзошли все ожидания.