Синегубов рассказал, сколько жителей Харькова вернулось домой

Около 600 тысяч жителей Харькова, покинувших свои дома из-за войны, уже вернулись домой. Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала «FreeДОМ» .

По словам главы областной военной администрации, только поездами в Харьков ежедневно прибывает более 2 тысяч жителей. Кроме того, многие харьковчане возвращаются домой на собственных автомобилях.

Как сообщил Синегубов, некоторые жители города до сих пор вынуждены находиться в метро, поскольку их дома были разрушены роSSийскими захватчиками. Чиновник отметил, что в настоящее время первоочередной задачей администрации является предоставление им временного жилья.

«В метрополитене еще проживают 4200 человек. Будем привлекать все возможности, чтобы предоставить им временное жилье. В частности, рассматриваем общежития вузов, социальных учреждений и т.д.», - заявил Синегубов.