Синегубов рассказал, сколько жителей Харькова вернулось домой

Ежедневно тысячи харьковчан возвращаются в родной город, информирует ZN.ua.

Около 600 тысяч жителей Харькова, покинувших свои дома из-за войны, уже вернулись домой. Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала«FreeДОМ».

По словам главы областной военной администрации, только поездами в Харьков ежедневно прибывает более 2 тысяч жителей. Кроме того, многие харьковчане возвращаются домой на собственных автомобилях.

Как сообщил Синегубов, некоторые жители города до сих пор вынуждены находиться в метро, поскольку их дома были разрушены роSSийскими захватчиками. Чиновник отметил, что в настоящее время первоочередной задачей администрации является предоставление им временного жилья.

«В метрополитене еще проживают 4200 человек. Будем привлекать все возможности, чтобы предоставить им временное жилье. В частности, рассматриваем общежития вузов, социальных учреждений и т.д.», - заявил Синегубов.


Александр Кричковский, ZN.ua

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