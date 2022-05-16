Враг снова бит под Чернобаевкой и несет потери под Донецком: сводка Генштаба ВСУ на утро 16 мая

Начались 82 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой страна-агрессор РоSSия не прекращает попытки захватить Украину. Основу усилий оккупанты сосредоточили на Донецком направлении, в то время как на Харьковском ВСУ оттесняют их к государственной границе, информирует Апостроф .

Об оперативной информации о роSSийском вторжении по состоянию на утро 16 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Оккупационное войско продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне, сосредотачиваясь на Донецком направлении. В то же время, россияне пытаются сдерживать наступление Сил обороны Украины на север от Харькова с целью недопустить выход украинцев на границу с Россией . Также оккупанты готовят наступательные действия в районе Изюма.

"РоSSийская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины", - информируют в Генштабе.

Волынское и Полесское направление

Враг не предпринимал активных действий, однако подразделения ВС РБ (до семи батальонов) прикрывают участок украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования белорусского войска. Сейчас фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, а также на территории Украины с целью мониторинга сетей сотовой связи.

Северское направление

Захватчики усиливают контроль за украинско-роSSийской границей в Брянской и Курской областях, совершая демонстрационные действия, чтобы удержать подразделения Сил обороны на направлении и предотвратить их переброску в Восточную операционную зону. Сохраняется угроза обстрелов и ракетно-бомбовых ударов.

Харьковское направление

Вражеская армия сосредоточена на удержании позиций и пытается сдерживать продвижение ВСУ по направлению к границе между Украиной и Россией .

Славянское направление

Активные боевые действия оккупанты не проводили, осуществляют доукомплектование и пополнение потерь.

РоSSияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Вели воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

Донецкое направление

Захватчики обстреливали территорию из всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях не происходило активных боевых действий, однако враг пытался производить огненное поражение подразделений наших войск.

В Мариуполе продолжаются массированные артиллерийские и авиационные удары, которые сосредоточены в основном на блокировании и поражении украинских бойцов в районе завода "Азовсталь".

Южнобужское направление

РоSSийское оккупационное войско не вело активных боевых действий, но обстреливало украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам.

Украинские защитники ударили по позициям врага в районе Чернобаевки, в результате чего враг потерял живую силу и военную технику.

Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей:

два вертолета (Ка-52 и Ми-28),

семь БпЛА оперативно-тактического уровня,

две крылатые ракеты.

Также украинская авиация на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отбили семнадцать атак врага, уничтожено:

три танка,

одну артиллерийскую систему,

шесть единиц боевой бронированной техники

автомобиль противника.

Утраты личного состава роSSийских оккупантов уточняются.