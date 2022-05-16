Враг снова бит под Чернобаевкой и несет потери под Донецком: сводка Генштаба ВСУ на утро 16 мая
Начались 82 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой страна-агрессор РоSSия не прекращает попытки захватить Украину. Основу усилий оккупанты сосредоточили на Донецком направлении, в то время как на Харьковском ВСУ оттесняют их к государственной границе, информирует
Об оперативной информации о роSSийском вторжении по состоянию на утро 16 мая сообщают в Генштабе ВСУ.
Оккупационное войско продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне, сосредотачиваясь на Донецком направлении. В то же время, россияне пытаются сдерживать наступление Сил обороны Украины на север от Харькова с целью недопустить выход украинцев на границу с Россией. Также оккупанты готовят наступательные действия в районе Изюма.
"РоSSийская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины", - информируют в Генштабе.
Волынское и Полесское направление
Враг не предпринимал активных действий, однако подразделения ВС РБ (до семи батальонов) прикрывают участок украинско-белорусской границы.
До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования белорусского войска. Сейчас фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, а также на территории Украины с целью мониторинга сетей сотовой связи.
Северское направление
Захватчики усиливают контроль за украинско-роSSийской границей в Брянской и Курской областях, совершая демонстрационные действия, чтобы удержать подразделения Сил обороны на направлении и предотвратить их переброску в Восточную операционную зону. Сохраняется угроза обстрелов и ракетно-бомбовых ударов.
Харьковское направление
Вражеская армия сосредоточена на удержании позиций и пытается сдерживать продвижение ВСУ по направлению к границе между Украиной и Россией.
Славянское направление
Активные боевые действия оккупанты не проводили, осуществляют доукомплектование и пополнение потерь.
РоSSияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Вели воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".
Донецкое направление
Захватчики обстреливали территорию из всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.
На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.
На Северодонецком и Новопавловском направлениях не происходило активных боевых действий, однако враг пытался производить огненное поражение подразделений наших войск.
В Мариуполе продолжаются массированные артиллерийские и авиационные удары, которые сосредоточены в основном на блокировании и поражении украинских бойцов в районе завода "Азовсталь".
Южнобужское направление
РоSSийское оккупационное войско не вело активных боевых действий, но обстреливало украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам.
Украинские защитники ударили по позициям врага в районе Чернобаевки, в результате чего враг потерял живую силу и военную технику.
За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей:
- два вертолета (Ка-52 и Ми-28),
- семь БпЛА оперативно-тактического уровня,
- две крылатые ракеты.
Также украинская авиация на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отбили семнадцать атак врага, уничтожено:
- три танка,
- одну артиллерийскую систему,
- шесть единиц боевой бронированной техники
- автомобиль противника.
Утраты личного состава роSSийских оккупантов уточняются.