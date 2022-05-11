Братчук обратился к паникерам: "Не рисуйте "апокалипсис" там, где его нет"

Братчук обратился к паникерам: "Не рисуйте "апокалипсис" там, где его нет"

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук обратился к украинцам, которых преследует "паника и предательство".

Свое обращение он опубликовал у себя в Телеграм-канале.

"Не думал, что сегодня надо будет поработать успокоительным (не люблю этого слова). И разобрать то, что вы услышали сегодня.

Вы что-то услышали новое о намерениях деда Кабаева из Кремля захватить Одессу, Николаев, Киев и уничтожить всю Украину?! Скажите пожалуйста, вы что-то новое услышали?

Наши военные озвучивают намерения (подчеркиваю) врага. И не забывайте, что планы являются планами, а их реализация - это совсем другое. Генштаб сообщил, откуда эти угрозы могут быть, и главное он знает все планы врага. И знает, как этому противодействовать.

Помните "Киев за три дня"? Помните "Одесса сдалась"? И что? Этого не было и не будет!

Нас можно бомбить и это будет возможно - если ракеты долетят, потому что они уже экономят. Не забывайте о политических аспектах, дипломатии - это тоже оружие. И это все выносится на широкую общественность.

Потому что у нас "умеют" играть в футбол, управлять государством, как делать телевидение, а теперь все "знают", как воевать и где наступать. Не надо быть полезным идиотом, надо быть просто полезным человеком - в волонтерстве, коммунальной структуре или на фронте. Не надо разгонять панику, а просто надо сесть и разобраться.

Врагу не удалось захватить Одессу, Николаев, Киев и не удастся - вот, что сегодня прозвучало на брифинге от Генштаба.

Не рисуйте "апокалипсис" там, где его нет. Враждебные намерения знаем. Вам озвучили. Противодействие будет! Киев не взяли. Николаевом - подавились. Одесса - отправляет чужаков на корм коровам. Змеебаевка - жалит. Вместе к победе!"- заявил Сергей Братчук.


Алексей Ионов, politeka.net

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