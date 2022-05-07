Филатов прокомментировал планы оккупантов: "Могут «присоединить» даже Антарктиду или Луну"

Борис Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал планы роSSийских оккупантов, а также возможные провокации на 9 мая.

Об этом мэр пишет в своем Telegram-канале.

«Чехи спрашивают: «Можете ли Вы себе представить, что Украину разделят по берегам Днепра?». Французы волнуются: «РоSSия хочет объявить «референдум» в Херсонской области, как вы это прокомментируете?».

Американцы, японцы, немцы, индусы, корейцы. Все такие переживательные. Мучаются даже из-за того, что руZZкие мрази срезают и меняют наши дорожные указатели», — пишет мэр Днепра.

Борис Филатов

Борис Филатов отвечает, что его, как и других украинцев, не интересует, что придумывают себе оккупанты.

«Нас не интересует то, что придумывают у себя в голове свинособ@ки. Они могут фантазировать обо всем, что угодно. Пусть придумывают, что хотят. Могут «присоединить» к своей скотской стране даже Антарктиду или Луну. Но наше дело не отвлекаться на второстепенное, а их убивать. Чем больше их убивать, тем лучше», — считает городской голова.

И в этот момент уважаемые корреспонденты мировых СМИ, говорит Борис Филатов, преображаются в лице. И у них в голове переключается рубильник на нужную и правильную волну.

«Иногда мне кажется, что я умею находить аргументы. А свинособ@ки пусть и дальше в своих больных головах придумывают, что хотят: «референдумы», «таврические губернии» и «воссоединение народов». «Нам своє робить», как утверждал наш Великий Кобзарь», — резюмировал городской голова Днепра.

Днепр


Алексей Ионов, politeka.net

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