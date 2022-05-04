Focus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против Украины

РоSSийская агрессия против Украины зашла в тупик. Украинская армия теперь может провести эффективное контрнаступление. И не исключено, что РоSSия терпит поражение. Однако, каковы последствия будут для Москвы?

Об этом пишет немецкое издание Focus , напоминая, что Кремль рассчитывал на скорую победу в войне против Украины. Однако бои продолжаются уже более двух месяцев. И армия РоSSии до сих пор не добилась никаких значительных успехов. Даже сконцентрировавшись на восточных украинских регионах, роSSийские войска не добились значительного прорыва. Бывший генерал Вооруженных сил Австралии и военный эксперт Мик Райан считает, что шансы ВСУ провести успешную контратаку все выше. Особенно после эффективного военного сопротивления и получения значительной помощи от Запада.

По его мнению, в случае успеха украинского контрнаступления ВСУ могут возобновить контроль над оккупированными территориями и вытеснить роSSийские подразделения туда, где они были до начала вторжения 24 февраля. Однако Райан не исключает, что им удастся также освободить те части Донбасса, которые Москва оккупировала еще в 2014 году.