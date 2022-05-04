Focus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против Украины

Военный эксперт убежден, что украинская армия сможет пойти в контрнаступление и вытеснить роSSийские войска к позициям до 24 февраля, информирует ZN.ua.

Focus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против Украины
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийская агрессия против Украины зашла в тупик. Украинская армия теперь может провести эффективное контрнаступление. И не исключено, что РоSSия терпит поражение. Однако, каковы последствия будут для Москвы?

Об этом пишет немецкое издание Focus, напоминая, что Кремль рассчитывал на скорую победу в войне против Украины. Однако бои продолжаются уже более двух месяцев. И армия РоSSии до сих пор не добилась никаких значительных успехов. Даже сконцентрировавшись на восточных украинских регионах, роSSийские войска не добились значительного прорыва. Бывший генерал Вооруженных сил Австралии и военный эксперт Мик Райан считает, что шансы ВСУ провести успешную контратаку все выше. Особенно после эффективного военного сопротивления и получения значительной помощи от Запада.

По его мнению, в случае успеха украинского контрнаступления ВСУ могут возобновить контроль над оккупированными территориями и вытеснить роSSийские подразделения туда, где они были до начала вторжения 24 февраля. Однако Райан не исключает, что им удастся также освободить те части Донбасса, которые Москва оккупировала еще в 2014 году.


Лесь Димань, ZN.ua

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