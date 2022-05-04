Focus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против Украины
Военный эксперт убежден, что украинская армия сможет пойти в контрнаступление и вытеснить роSSийские войска к позициям до 24 февраля, информирует
РоSSийская агрессия против Украины зашла в тупик. Украинская армия теперь может провести эффективное контрнаступление. И не исключено, что РоSSия терпит поражение. Однако, каковы последствия будут для Москвы?
Об этом пишет немецкое издание
По его мнению, в случае успеха украинского контрнаступления ВСУ могут возобновить контроль над оккупированными территориями и вытеснить роSSийские подразделения туда, где они были до начала вторжения 24 февраля. Однако Райан не исключает, что им удастся также освободить те части Донбасса, которые Москва оккупировала еще в 2014 году.