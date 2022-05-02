РоSSия готовится к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях, - украинская разведка

Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям, а ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину , говорят в ГУР.

В РоSSии готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Главный государственный санитарный врач россии Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская обл., Краснодарский край", – сообщили в украинской разведке.

До 15 мая руководителям территориальных управлений "Роспотребнадзора" поручили подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, а также усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей и проинформировать людей о мерах по профилактике болезни. До 1 июня в РоSSии должны обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

"Вероятно, в конце мая - начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", - сообщили в ГУР.

Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе вещество неизвестного происхождения.

Недавно разведка заявила, что против людей на "Азовстали" захватчики могут применить химическое оружие, чтобы не дать возможности никому выйти живыми.