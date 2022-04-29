На Харьковщине оккупанты пытали военного медика, а затем застрелили его

В селе Гусаровка Изюмского района Харьковской области роSSийские оккупанты пытали местного жителя, участвовавшего в АТО в качестве медика, а затем застрелили его.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов. "В с. Гусаровка найдено тело 27-летнего мужчины, который как медицинский работник участвовал в проведении антитеррористической операции на востоке страны. Его тело имеет многочисленные ссадины, прострелены колени и стопа, черепно-мозговая травма и пуля в груди, что стало причиной смерти", – написал полицейский в фейсбуке. Кроме того, на дороге между Гусаровкой и Шевеловкой найден автомобиль, расстрелянный оккупантами. В автомобиле находились тела семьи: папа, мама и их трехлетний сын.

Фото: facebook.com/Сергій Болвінов

"Мне уже не хватает культурных слов, чтобы выразить отношение к этим извергам, пришедшим на нашу землю. Мы имеем еще десятки заявлений и свидетельств мародерства и открытых грабежей, которые сделали оккупанты. Гребут все: от кухонных приборов до автомобилей. И это только один населенный пункт. Думаю, нас ждут еще новые Бучи, Гостомели, Бородянки", – отметил Сергей Болвинов.

Ранее сообщали, что Великобритания пришлет в Украину группу экспертов по военным преступлениям, чтобы помочь расследовать зверства русских войск.