В непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывах

Пострадали антенны, ретранслировавшие радио РФ.

В непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывах
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В так называемом МВД непризнанного Приднестровья сообщают о новых взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, прогремевших в 6:40 и 07:05. Там рассказали, что в места взрывов срочно прибыли соответствующие службы.

"Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "Маяк", "саперы Минобороны" приступили к обследованию всех объектов.

"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", — говорится в сообщении так называемой полиции.

Информации о пострадавших нет.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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