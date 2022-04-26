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2022-04-26
В непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывах
Пострадали антенны, ретранслировавшие радио РФ.
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В так называемом МВД непризнанного Приднестровья сообщают о новых взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, прогремевших в 6:40 и 07:05. Там
"Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "Маяк", "саперы Минобороны" приступили к обследованию всех объектов.
"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", — говорится в сообщении так называемой полиции.
Информации о пострадавших нет.
Виктория Хмилевская, ZN.ua