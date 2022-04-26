В непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывах

В так называемом МВД непризнанного Приднестровья сообщают о новых взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, прогремевших в 6:40 и 07:05. Там рассказали , что в места взрывов срочно прибыли соответствующие службы.

"Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "Маяк", "саперы Минобороны" приступили к обследованию всех объектов.

"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ ", — говорится в сообщении так называемой полиции.

Информации о пострадавших нет.