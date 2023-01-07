Прощавай, біль: дизайнер придумав "розумну" устілку для туфель на високих підборах

Італійська компанія GAIT-TECH розробила "розумну" устілку для взуття на високій платформі, яка знижує ризик для здоров'я і перерозподіляє тиск по всій стопі, інформує Апостроф .

Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

За даними журналістів, "розумна" устілка від італійських розробників із GAIT-TECH амортизує удари при ходьбі та перерозподіляє тиск по стопі. Її вбудовують ще на стадії виготовлення взуття, тому її не видно при використанні.

Італійську розробку представили на виставці Consumer Electronics Show, що проходила у Лас-Вегасі. Журналісти поки що не володіють інформацією, чи потрапить "розумна" устілка у масовий продаж.

У ході конференції розробники зазначили, що аксесуар коштуватиме менше 20 євро, що є прийнятною ціною для світових виробників. "Розумна" устілка, виготовлена з переробленого полімеру, покращить жіноче здоров'я, полегшить біль та запобігає травмам.

"Взуття на підборах завжди являло собою найкраще з точки зору іміджу, чуттєвості та жіночності. Рішення для устілки GAIT-TECH забезпечує відчуття комфорту та балансу, які ніколи не відчувалися на підборах, дозволяючи жінкам носити взуття з кращою амортизацією та меншим болем. Устілка зробить сідничні м'язи і живіт менш опухлими і пружнішими, надаючи власнику активну та динамічну ходу" , - стверджує керівництво компанії.

Устілка була створена, щоб перерозподілити підвищене навантаження між головками плеснових кісток, зробивши роботу 1-ї та 5-ї плеснових кісток більш ефективною, а також знизивши тиск навантаження над іншими трьома.